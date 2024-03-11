Поляки не пропускают грузовики на одном из КПП — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Грузовики в очереди на границе. Фото: Суспільне

Польские фермеры продолжают блокировать границу. В частности, 11 марта протестующие перестали пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. Кроме того, они планируют возобновить блокировку движения для грузовых средств в направлении КПП "Корчева — Краковец".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

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Ситуация на польской границе

"Сегодня с 09:00 протестующие не будут пропускать грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши. На выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля ежечасно", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что с 13 марта фермеры планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева — Краковец".

В конце концов, ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается на КПП:

"Дорогуск — Ягодин";

"Зосин — Устилуг";

"Долгобычев — Угринов";

"Позвоночное — Рава-Русская";

"Медика — Шегини".

В то же время отмечается, что движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

Напомним, поляки официально объявили о продолжении своих протестов и блокадах границы. Митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Сегодня в СМИ сообщили, что поляки перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые уезжают из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".