США необхідно постачати нові системи ППО Україні для захисту американського бізнесу, - Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен переконаний, що США необхідно постачати нові системи протиповітряної оборони Україні. Це зокрема для важливо захисту американського бізнесу.

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Про це Блінкен заявив під час виступу у Брукінгському інституті Вашингтона, повідомляє пресслужба Держдепу.

ППО для України та захист американського бізнесу

Ентоні Блінкен наголосив, що "економіка України має винятковий потенціал при правильних інвестиціях". Він вказав на приклад Чорного моря, яким Україна навіть під час війни експортує стільки ж, як і до 2022 року.

"Потрібно переконатися, що у вас є ППО, щоб спробувати захистити галузі, в які ви робите інвестиції", — додав держсекретар США.

Високопосадовець резюмував, що більше новин щодо посилення української ППО надійде до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, США ще у квітні оголосили про передачу озброєння Україні. Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що більшість зброї з військового пакета досі перебуває в дорозі.

Як відомо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду.

Також ми писали, що під час Саміту миру віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 млрд доларів Україні.