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Блинкен призывает поставлять Украине ПВО — как это связано с американским бизнесом

2 июля 2024 14:29
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
США необходимо поставлять новые системы ПВО Украине для защиты американского бизнеса, - Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уверен, что США необходимо поставлять новые системы противовоздушной обороны Украине. Это особенно важно для защиты американского бизнеса.

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Об этом Блинкен заявил во время выступления в Брукингском институте Вашингтона, сообщает пресс-служба Госдепа.

 

ПВО для Украины и защита американского бизнеса

Энтони Блинкен подчеркнул, что "экономика Украины обладает исключительным потенциалом при правильных инвестициях". Он указал на пример Черного моря, которым Украина даже во время войны экспортирует столько же, сколько до 2022 года.

"Нужно убедиться, что у вас есть ПВО, чтобы попытаться защитить отрасли, в которые вы делаете инвестиции", — добавил госсекретарь США.

Высокопоставленный чиновник резюмировал, что больше новостей об усилении украинской ПВО поступит в саммит НАТО, который состоится на следующей неделе.

Напомним, США еще в апреле объявили о передаче вооружения Украине. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что большинство оружия из военного пакета до сих пор находится в пути.

Как известно, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение.

Также мы писали, что во время Саммита мира вице-президент США Камала Гаррис объявила о выделении более 1,5 млрд долларов Украине.

Владимир Зеленский США оружие Конгресс Энтони Блинкен военная помощь Украина ПВО бизнес война в Украине Америка

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