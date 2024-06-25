Марк Рютте стане новим генсеком НАТО 26 червня

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: European Union

У НАТО визначилися з датою, коли офіційно призначать Марка Рютте на посаду генерального секретаря Альянсу.

Про це пише агентство AFP з посиланням на дипломатів.

Читайте також:

Коли Рютте офіційно призначать генсеком НАТО

Прем'єр-міністра Нідерландів Рютте, який покидає свою посаду, призначать наступним головою Альянсу 26 червня.

Зазначається, що на це дали згоду посли всіх 32 країн-членів.

Минулого тижня президент Румунії Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО.

Раніше усі країни-учасниці НАТО узгодили кандидатуру нового генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Тепер Єнс Столтенберг передасть повноваження прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня.

Зазначимо, що Рютте має активну проукраїнську позицію, адже саме він схвалив передачу Києву винищувачів F-16.

Водночас за інформацією Newsweek, Рютте має недооцінену рису — добрі стосунки з Дональдом Трампом.

За інформацією ЗМІ, глава уряду Нідерландів також відіграв ключову роль у порятунку саміту лідерів НАТО 2018 року, на якому експрезидент США публічно розкритикував Німеччину за дружбу з Росією.