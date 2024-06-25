Марк Рютте станет новым генсеком НАТО 26 июня

СМИ сообщили, когда Рютте официально назначат генсеком НАТО
В НАТО определились с датой, когда официально назначат Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.
Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатов.
Когда Рютте официально назначат генсеком НАТО
Премьер-министра Нидерландов Рютте, который покидает свой пост, назначат следующим главой Альянса 26 июня.
Отмечается, что на это согласились послы всех 32 стран-членов.
На прошлой неделе президент Румынии Клаус Иоганнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО.
Ранее все страны-члены НАТО согласовали кандидатуру нового генерального секретаря Североатлантического Альянса. Теперь Йенс Столтенберг передаст полномочия премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 1 октября.
Отметим, что у Рютте есть активная проукраинская позиция, ведь именно он одобрил передачу Киеву истребителей F-16.
В то же время, по информации Newsweek, Рютте имеет недооцененную черту — хорошие отношения с Дональдом Трампом.
По информации СМИ, глава правительства Нидерландов также сыграл ключевую роль в спасении саммита лидеров НАТО 2018 года, на котором экс-президент США публично раскритиковал Германию за дружбу с Россией.
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