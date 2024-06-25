Марк Рютте станет новым генсеком НАТО 26 июня

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт. Фото: European Union

В НАТО определились с датой, когда официально назначат Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатов.

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Премьер-министра Нидерландов Рютте, который покидает свой пост, назначат следующим главой Альянса 26 июня.

Отмечается, что на это согласились послы всех 32 стран-членов.

На прошлой неделе президент Румынии Клаус Иоганнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО.

Ранее все страны-члены НАТО согласовали кандидатуру нового генерального секретаря Североатлантического Альянса. Теперь Йенс Столтенберг передаст полномочия премьер-министру Нидерландов Марку Рютте 1 октября.

Отметим, что у Рютте есть активная проукраинская позиция, ведь именно он одобрил передачу Киеву истребителей F-16.

В то же время, по информации Newsweek, Рютте имеет недооцененную черту — хорошие отношения с Дональдом Трампом.

По информации СМИ, глава правительства Нидерландов также сыграл ключевую роль в спасении саммита лидеров НАТО 2018 года, на котором экс-президент США публично раскритиковал Германию за дружбу с Россией.