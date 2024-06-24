Саміт НАТО у Вашингтоні — чого очікувати Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

На наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні. Це допоможе Києву протистояти Росії.

Про це у понеділок, 24 червня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, пише Elmundo.

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За словами Столтенберга, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, найактуальнішим завданням буде посилення підтримки України.

Глава Альянсу підкреслив, що останні затримки в цій допомозі мали наслідки на полі бою.

"Ми повинні дати Україні передбачуваність і відповідальність", — сказав він.

Столтенберг висловив сподівання, що союзники домовляться про координацію підготовки українських військ, а також про довгострокові фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, на зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що цей план дозволить Альянсу краще координувати допомогу Україні.

Раніше міністри оборони країн-членів НАТО вперше погодили програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною. Це рішення було прийнято на засіданні Ради Україна-НАТО.