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Столтенберг назвав найпріорітетніше завдання саміту НАТО — воно стосується України

24 червня 2024 23:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Саміт НАТО у Вашингтоні — чого очікувати Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На наступному саміті НАТО у Вашингтоні буде узгоджено зобов'язання щодо довгострокової фінансової допомоги Україні. Це допоможе Києву протистояти Росії.

Про це у понеділок, 24 червня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, пише Elmundo.

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За словами Столтенберга, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, найактуальнішим завданням буде посилення підтримки України.

Глава Альянсу підкреслив, що останні затримки в цій допомозі мали наслідки на полі бою.

"Ми повинні дати Україні передбачуваність і відповідальність", — сказав він.

Столтенберг висловив сподівання, що союзники домовляться про координацію підготовки українських військ, а також про довгострокові фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, на зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу у сфері постачання зброї та підготовки українських військових. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що цей план дозволить Альянсу краще координувати допомогу Україні.

Раніше міністри оборони країн-членів НАТО вперше погодили програму, яка передбачає інноваційну співпрацю з Україною. Це рішення було прийнято на засіданні Ради Україна-НАТО. 

США
війна
НАТО
фінансова допомога
військова допомога
Україна
саміт
Єнс Столтенберг
війна в Україні
Вашингтон (WTA)

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