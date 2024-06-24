Саммит НАТО в Вашингтоне - чего ожидать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

На следующем саммите НАТО в Вашингтоне будут согласованы обязательства по долгосрочной финансовой помощи Украине. Это поможет Киеву противостоять России.

Об этом в понедельник, 24 июня, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Elmundo.

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По словам Столтенберга, на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, наиболее актуальной задачей будет усиление поддержки Украины.

Глава Альянса подчеркнул, что последние задержки в этой помощи имели последствия на поле боя.

"Мы должны дать Украине предсказуемость и ответственность", — сказал он.

Столтенберг выразил надежду, что союзники договорятся о координации подготовки украинских войск, а также о долгосрочных финансовых обязательствах.

Напомним, на встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что этот план позволит НАТО лучше координировать помощь Украине.

Ранее министры обороны стран-членов НАТО впервые согласовали программу, предусматривающую инновационное сотрудничество с Украиной. Это решение было принято на заседании Совета Украина-НАТО.