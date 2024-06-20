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Країни НАТО узгодили кандидатуру нового генсекретаря — хто ним стане

20 червня 2024 18:11
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Ілля Рябінін
редактор
Вибори Генсека НАТО — Румунія погодила кандидатуру наступника Столтенберга
Марк Рютте та Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Всі країни-учасниці НАТО узгодили кандидатуру нового генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Тепер Єнс Столтенберг передасть повноваження прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

Про це повідомляє нідерландський телеканал NOS з посиланням на заяву президента Румунії, Клауса Йоганніса, у четвер, 20 червня.

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Як йдеться у повідомленні мовника, президент Румунії Клаус Йоганніс, який був претендентом на посаду генерального секретаря Альянсу, найближчим часом зніме свою кандидатуру на користь прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Як зазначає нідерландський мовник, після того, як Угорщина повністю підтримала кандидатуру Рютте, Йоганнісу, залишилося лише зняти свою кандидатуру.

Сьогодні на засіданні Вищої ради національної безпеки румунський президент повідомив про зняття своєї кандидатури та попросив членів Ради проголосувати за Рютте.

Позиція Рютте щодо України

Чинний прем'єр Нідерландів має активну проукраїнську позицію, адже саме він схвалив передачу Києву винищувачів F-16. Водночас за інформацією Newsweek, Рютте має недооцінену рису — добрі стосунки з Дональдом Трампом.За їхньою інформацією, глава уряду Нідерландів також відіграв ключову роль у порятунку саміту лідерів НАТО 2018 року, на якому експрезидент США публічно розкритикував Німеччину за дружбу з Росією.

Зауважимо, що Рютте піде з посади прем’єра Нідерландів за кілька тижнів — коли буде сформовано новий уряд. У жовтні він замінить на посаді генсека НАТО Єнса Столтенберга, який піде у відставку через завершення повноважень.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна може потрапити в НАТО тільки після того, як переможе Росію

А сам Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори про розгортання великої кількості ядерної зброї через загрозу з боку РФ та Китаю, щоб надіслати ворогу пряме повідомлення.

НАТО
вибори
Румунія
Нідерланди
політики
Єнс Столтенберг
світ

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