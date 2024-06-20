Выборы Генсека НАТО — Румыния согласовала кандидатуру преемника Столтенберга

Марк Рютте и Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Все страны-члены НАТО согласовали кандидатуру нового генерального секретаря Североатлантического альянса. Теперь Йенс Столтенберг передаст полномочия премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на заявление президента Румынии, Клауса Иоганниса , в четверг, 20 июня.

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Как говорится в сообщении вещателя, президент Румынии Клаус Йоханнис, являвшийся претендентом на пост генерального секретаря Альянса, в ближайшее время снимет свою кандидатуру в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как отмечает нидерландский вещатель, после того, как Венгрия полностью поддержала кандидатуру Рютте, Иоганнису, осталось только снять свою кандидатуру.

Сегодня на заседании Высшего совета национальной безопасности румынский президент сообщил о снятии своей кандидатуры и попросил членов Совета проголосовать за Рютте.

Позиция Рютте насчет Украины

У действующего премьера Нидерландов активная проукраинская позиция, ведь именно он одобрил передачу Киеву истребителей F-16. В то же время, по информации Newsweek, Рютте имеет недооцененную черту — хорошие отношения с Дональдом Трампом. По их информации, глава правительства Нидерландов также сыграл ключевую роль в спасении саммита лидеров НАТО 2018 года, на котором экс-президент США публично раскритиковал Германию за дружбу с Россией.

Заметим, что Рютте уйдет с поста премьера Нидерландов через несколько недель — когда будет сформировано новое правительство. В октябре он заменит на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, который уйдет в отставку из-за завершения полномочий.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию.

Сам же Столтенберг заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большого количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая, чтобы отправить врагу прямое сообщение.