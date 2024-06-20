Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Страны НАТО согласовали кандидатуру нового генсекретаря — кто им станет arrow

Страны НАТО согласовали кандидатуру нового генсекретаря — кто им станет

20 июня 2024 18:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Выборы Генсека НАТО — Румыния согласовала кандидатуру преемника Столтенберга
Марк Рютте и Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Все страны-члены НАТО согласовали кандидатуру нового генерального секретаря Североатлантического альянса. Теперь Йенс Столтенберг передаст полномочия премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на заявление президента Румынии, Клауса Иоганниса , в четверг, 20 июня.

Читайте также:

Новый генсек НАТО

Как говорится в сообщении вещателя, президент Румынии Клаус Йоханнис, являвшийся претендентом на пост генерального секретаря Альянса, в ближайшее время снимет свою кандидатуру в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как отмечает нидерландский вещатель, после того, как Венгрия полностью поддержала кандидатуру Рютте, Иоганнису, осталось только снять свою кандидатуру.

Сегодня на заседании Высшего совета национальной безопасности румынский президент сообщил о снятии своей кандидатуры и попросил членов Совета проголосовать за Рютте.

Позиция Рютте насчет Украины

У действующего премьера Нидерландов активная проукраинская позиция, ведь именно он одобрил передачу Киеву истребителей F-16. В то же время, по информации Newsweek, Рютте имеет недооцененную черту — хорошие отношения с Дональдом Трампом. По их информации, глава правительства Нидерландов также сыграл ключевую роль в спасении саммита лидеров НАТО 2018 года, на котором экс-президент США публично раскритиковал Германию за дружбу с Россией.

Заметим, что Рютте уйдет с поста премьера Нидерландов через несколько недель — когда будет сформировано новое правительство. В октябре он заменит на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, который уйдет в отставку из-за завершения полномочий.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украина может попасть в НАТО только после того, как победит Россию.

Сам же Столтенберг заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большого количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая, чтобы отправить врагу прямое сообщение.

НАТО
выборы
Румыния
Нидерланды
политики
Йенс Столтенберг
мир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту