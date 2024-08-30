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ЗМІ пояснили, як підозрюваному у підриві "Північних потоків" вдалося втекти від арешту

30 серпня 2024 17:09
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Підозрюваний у підриві Північних потоків втік від арешту на авто посольства України — ЗМІ
Підозрюваний у підриві "Північних Потоків" Володимир Журавльов. Фото: соцмережі
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українець, підозрюваний у підривах газопроводів "Північний потік", втік з Польщі до України на автівці посольства. Ймовірно, у цьому чоловікові сприяла Варшава. 

Про це пише Der Spiegel.

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За даними ЗМІ, підозрюваного, ймовірно Володимира Журавльова, завчасно попередили про наказ на його затримання. В червні 2024 року його вивезли з Польщі до України автомобілем із дипломатичними номерами українського посольства у Варшаві.

Згідно з розслідуванням Der Spiegel, ZDF та данської телерадіомовної компанії DR, українець після диверсії двічі повертався до Німеччини: восени минулого року та навесні поточного.

Востаннє він відвідав Берлін у травні, де гостював у родички дружини. Німецькі правоохоронці вже мали інформацію про його ймовірну причетність до диверсії, але не мали наказу на арешт.

Після того як чоловік залишив Німеччину, генеральний прокурор видав наказ на його затримання, а Європейський ордер на арешт був надісланий Польщі.

Прокуратура Польщі обіцяла негайно затримати Журавльова відповідно до вимог ЄС. Однак на початку липня, під час німецько-польських урядових консультацій, з'ясувалося, що польська влада не має наміру співпрацювати і навіть неформально підтримує підрив газопроводів. Польські чиновники в кулуарах висловлювалися, що підозрюваного слід нагородити, а не заарештовувати.

В Берліні вважають, що Варшава попередила Журавльова, після чого співробітники українського посольства допомогли йому безперешкодно виїхати з Польщі до України.

Німецькі слідчі могли б затримати українця ще у травні, якби наказ на арешт був виданий раніше. Проте зволікання з боку правоохоронних органів призвело до втечі підозрюваного.

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