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У Швеції заявили про закриття теми підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2"

14 липня 2024 07:46
Чекарьова Марія - редактор
Прем'єр-міністр Швеції, заявив, що більше не обговорюватиме тему підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2"
Труби для будівництва газопроводу. Фото: Nord Stream 2
Чекарьова Марія - редактор

Обговорення підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" можна вважати остаточно завершеним. Швеція провела та закрила розслідування цієї атаки.

Як повідомляє видання TIME, про це в інтерв'ю розповів прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

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Розповідати про висновки розслідування Крістерссон відмовився.

"У нас було офіційне розслідування, тому що це сталося не на шведській території, а у шведській економічній зоні. Це було зроблено досить традиційно, і вони дійшли висновку, що не можуть нікого звинувачувати в цьому. У них не було справи, тож для нас це питання закрите", — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, компанія Nord Stream подала до суду на страхові компанії Lloyd's і Arch Insurance. Причиною позову стали вибухи, через які 2022 року сталося пошкодження трубопроводів, призначених для транспортування російського газу до Німеччини.

Також ми повідомляли, що Єврокомісія може подати до суду на Німеччину. Причиною цього є те, що німці, порушуючи правила єдиного ринку ЄС, стягують із сусідніх держав додаткову плату за купівлю газу зі своїх сховищ.

Північний потік – 2 Німеччина газопровід Росія

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