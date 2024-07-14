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В Швеции заявили о закрытии темы подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"

14 июля 2024 07:46
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Премьер-министр Швеции заявил, что больше не будет обсуждать тему подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"
Трубы для постройки газопровода. Фото: Nord Stream 2
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Обсуждение подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" можно считать окончательно завершенным. Швеция провела и закрыла расследование этой атаки.

Как сообщает издание TIME, об этом в интервью рассказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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Рассказывать о выводах расследования Кристерсон отказался.

"У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на шведской территории, а в шведской экономической зоне. Это было сделано достаточно традиционно, и они пришли к выводу, что не могут никого обвинять в этом. У них не было дела, поэтому для нас этот вопрос закрыт", — подчеркнул премьер.

Напомним, компания Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's и Arch Insurance. Причиной иска стали взрывы, из-за которых в 2022 году произошло повреждение трубопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа в Германию.

Также мы сообщали, что Еврокомиссия может подать в суд на Германию. Причиной является то, что немцы, нарушая правила единого рынка ЕС, взимают с соседних государств дополнительную плату за покупку газа из своих хранилищ.

Северный поток – 2 Германия газопровод Россия

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