У Німеччині стався вибух на заводі

У Німеччині прогримів вибух на заводі з виробництва вибухових речовин
У Німеччині пролунав вибух на підприємстві, що займається виробнцитвом вибухових речовин. Інцидент стався в п'ятницю, 30 серпня, у Тройсдорфі.
Про це повідомляє Tagesshau.
Вибух на заводі у Німеччині
За повідомленнями місцевих ЗМІ внаслідок вибуху, на заводі у Тройсдорфі серйозно травмувалися двоє працівників, їх госпіталізували до клініки в Кельн-Мерхаймі. На місці інциденту працювали рятувальні ґвинтокрили, поліція та пожежники.
За попередніми даними, інцидент міг трапитися на території оборонного підприємства Diehl Defense, яке має дві дочірні компанії в Тройсдорфі — Dynitec, а також DynaEnergetics.
Рятувальну операцію працівники пожежної бригади закінчили близько об 11:23. Поліція попередньо класифікувала вибух, як нещасний випадок.
Тим часом відомо, що одна людина пропала безвісти. Також від вибуху пошкоджена одна будівля.
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