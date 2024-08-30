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У Німеччині прогримів вибух на заводі з виробництва вибухових речовин

30 серпня 2024 14:05
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Німеччині стався вибух на заводі
Екстрені служби приїхали до заводу. Фото: Bild
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Німеччині пролунав вибух на підприємстві, що займається виробнцитвом вибухових речовин. Інцидент стався в п'ятницю, 30 серпня, у Тройсдорфі.

Про це повідомляє Tagesshau.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ внаслідок вибуху, на заводі у Тройсдорфі серйозно травмувалися двоє працівників, їх госпіталізували до клініки в Кельн-Мерхаймі. На місці інциденту працювали рятувальні ґвинтокрили, поліція та пожежники. 

За попередніми даними, інцидент міг трапитися на території оборонного підприємства Diehl Defense, яке має дві дочірні компанії в Тройсдорфі — Dynitec, а також DynaEnergetics.

Рятувальну операцію працівники пожежної бригади закінчили близько об 11:23. Поліція попередньо класифікувала вибух, як нещасний випадок. 

Тим часом відомо, що одна людина пропала безвісти. Також від вибуху пошкоджена одна будівля.

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