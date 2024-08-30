В Германии произошел взрыв на заводе

Экстренные службы приехали на завод. Фото: Bild

В Германии раздался взрыв на предприятии, занимающемся производством взрывчатых веществ. Инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Тройсдорфе.

Об этом сообщает Tagesshau.

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По сообщениям местных СМИ в результате взрыва, на заводе в Тройсдорфе серьезно травмировались двое работников, их госпитализировали в клинику в Кельн-Мерхайме. На месте инцидента работали спасательные вертолеты, полиция и пожарные.

По предварительным данным, инцидент мог случиться на территории оборонного предприятия Diehl Defense, имеющего две дочерние компании в Тройсдорфе — Dynitec, а также DynaEnergetics.

Спасательную операцию работники пожарной бригады закончили около 11:23. Полиция предварительно классифицировала взрыв как несчастный случай.

Между тем известно, что один человек пропал без вести. Также от взрыва повреждено одно здание.