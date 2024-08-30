Подозреваемый в подрыве Северных потоков скрылся от ареста на авто посольства Украины — СМИ

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Владимир Журавлев. Фото: соцсети

Украинец, подозреваемый в подрывах газопроводов "Северный поток", сбежал из Польши в Украину на автомобиле посольства. Вероятно, этому способствовала Варшава.

Об этом пишет Der Spiegel.

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По данным СМИ, подозреваемого, вероятно, Владимира Журавлева, заранее предупредили о приказе на его задержание. В июне 2024 года он был вывезен из Польши в Украину автомобилем с дипломатическими номерами украинского посольства в Варшаве.

Согласно расследованию Der Spiegel, ZDF и датской телерадиовещательной компании DR, украинец после диверсии дважды возвращался в Германию: осенью прошлого года и весной этого года.

В последний раз он посетил Берлин в мае, где гостил у родственницы жены. Немецкие правоохранители уже имели информацию о его вероятной причастности к диверсии, но не имели приказа на арест.

После того, как мужчина покинул Германию, генеральный прокурор издал приказ на его задержание, а Европейский ордер на арест был отправлен Польше.

Прокуратура Польши обещала немедленно задержать Журавлева в соответствии с требованиями ЕС. Однако в начале июля, во время немецко-польских правительственных консультаций, выяснилось, что польские власти не намерены сотрудничать и даже неформально поддерживают подрыв газопроводов. Польские чиновники в кулуарах высказывались, что подозреваемого следует наградить, а не арестовывать.

В Берлине считают, что Варшава предупредила Журавлева, после чего сотрудники украинского посольства помогли ему беспрепятственно уехать из Польши в Украину.

Немецкие следователи могли бы задержать украинца еще в мае, если бы приказ на арест был издан раньше. Однако промедление со стороны правоохранительных органов привело к побегу подозреваемого.