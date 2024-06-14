На Закарпатті врятували ухилянта, який переправлявся в Румунію через гори

На Закарпатті прикордонники врятували ухилянта. Фото: ДСНС Закарпаття

У горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

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Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у п’ятницю, 14 червня.

Ухилянт намагався втекти в Румунію через гори

Прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій долучилися до порятунку 31-річний жителя Херсонщини.

За інформацією ДПСУ, отримавши інформацію про перебування у горах людини, яка потребує допомоги, прикордонники організували пошукові заходи, залучивши до них оператора БПЛА. Чоловіка виявили.

Співробітники ДСНС рятують ухилянта. Фото: ДСНС Закарпаття

До місця події прибули співробітники гірсько-рятувального Рахівського відділення ДСНС, які надали херсонцю першу допомогу та транспортували його до лікарні.

Прикордонники з’ясували, що громадянин намагався незаконно перетнути кордон. Самостійно проклавши собі маршрут за онлайн картами, "турист" вирушив у гірську подорож.

Після 15-годинного блукання, чоловік піднявся на скелю, з якої впав, скотившись зі, щонайменше, 12-метрової висоти.

Врятованого чоловіка везуть у лікарню. Фото: ДСНС Закарпаття

Коли чоловіка знайшли, медики діагностували у нього численні травми і невідкладно госпіталізували. Чоловік потребує стаціонарного лікування.

Нагадаємо, цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Раніше оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною.

Також ми писали, що з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.