На Харківщині прикордонники тренуються відбивати наступ Росії — відео

Тренування Харківських прикордонників. Фото: скриншот

Прикордонники Харківського загону продовжують вдосконалювати свої бойові можливості. Підрозділ використовує новітні види озброєння та техніки аби ефективно давати відсіч ворогу.

Про це повідомили пресслужбі Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 14 червня.

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Застосування сучасних видів озброєння на практиці

Зазначається, що бійці загону демонструють високий рівень підготовки та мотивації, що дозволяє їм ефективно протистояти будь-яким загрозам. Тренування проходять регулярно і включають навчання з використання сучасних технологій та озброєння, що забезпечує їхню здатність надавати гідну відсіч противнику.

"Прикордонники Харківського загону пройшли нелегкий шлях реформації як бойовий підрозділ. Бійці на цьому етапі не зупиняються, а впроваджують використання сучасних видів озброєння та техніки", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують вибивати російських загарбників з України. При цьому вони ефективно знищують ворожу артилерію за допомогою FPV-дронів.

Також прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.