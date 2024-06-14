На Харківщині прикордонники тренуються відбивати наступ Росії — відео

Прикордонники з Харківщини показали, як застосовують сучасні види озброєння та техніки на практиці
Прикордонники Харківського загону продовжують вдосконалювати свої бойові можливості. Підрозділ використовує новітні види озброєння та техніки аби ефективно давати відсіч ворогу.
Про це повідомили пресслужбі Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 14 червня.
Застосування сучасних видів озброєння на практиці
Зазначається, що бійці загону демонструють високий рівень підготовки та мотивації, що дозволяє їм ефективно протистояти будь-яким загрозам. Тренування проходять регулярно і включають навчання з використання сучасних технологій та озброєння, що забезпечує їхню здатність надавати гідну відсіч противнику.
"Прикордонники Харківського загону пройшли нелегкий шлях реформації як бойовий підрозділ. Бійці на цьому етапі не зупиняються, а впроваджують використання сучасних видів озброєння та техніки", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Помста" продовжують вибивати російських загарбників з України. При цьому вони ефективно знищують ворожу артилерію за допомогою FPV-дронів.
Також прикордонники показали відео, де вони нищать російських окупантів за допомогою мінометів. Внаслідок успішної роботи було ліквідовано чотирьох росіян, ще один отримав поранення.
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