В Харьковской области пограничники тренируются отражать наступление России

Тренировки Харьковских пограничников. Фото: скриншот

Пограничники Харьковского отряда продолжают совершенствовать свои боевые возможности. Подразделение использует новейшие виды вооружения и техники, чтобы эффективно давать отпор врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 14 июня.

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Применение современных видов вооружения на практике

Отмечается, что бойцы отряда демонстрируют высокий уровень подготовки и мотивации, что позволяет эффективно противостоять любым угрозам. Тренировки проходят регулярно и включают обучение по использованию современных технологий и вооружения, что обеспечивает их способность оказывать достойный отпор противнику.

"Пограничники Харьковского отряда прошли нелегкий путь реформации как боевое подразделение. Бойцы на этом этапе не останавливаются, а внедряют использование современных видов вооружения и техники", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" продолжают выбивать российских захватчиков из Украины. При этом они эффективно уничтожают вражескую артиллерию с помощью FPV-дронов .

Также пограничники показали видео, где они уничтожают российских оккупантов с помощью минометов. В результате успешной работы были ликвидированы четверо россиян, еще один получил ранения.