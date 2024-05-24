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Прикордонники в Ужгородській області затримали ухилянтів — яке покарання загрожує чоловікам

24 травня 2024 00:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прикордонники в Ужгородській області затримали ухилянтів — яке покарання загрожує чоловікам
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч на 23 травня оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною. Спроба перетину мала відбутися біля Саловки, що в Ужгородському районі.

Про це повідомила пресслужба Західного управління Держприкордонслужби.

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Під час перевірки, прикордонники виявили автомобіль Volkswagen поблизу Тисаашвань в Ужгородському районі, який прямував до Угорщини з шістьма чоловіками всередині. Водій ігнорував вимоги правоохоронців і відмовлявся пред’явити документи для ідентифікації. Пізніше було встановлено, що водій — місцевий житель, який за фінансову винагороду згодився доставити порушників до кордону і показати їм шлях.

У автомобілі також знаходилося п’ятеро пасажирів: четверо з Харкова та один з Запоріжжя. Вони зв’язалися в Харкові з особою, яка за гроші обіцяла перевезти їх через кордон, керуючи їхніми діями на відстані. За цю послугу кожен з них заплатив 14000 доларів.

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Осіб, які спробували незаконно перетнути кордон, притягнуто до адміністративної відповідальності, а водія затримано. За невиконання вимог прикордонників його будуть судити.

Оперативники повідомили Національну поліцію про підозру у вчиненні злочину, який стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Розслідування триває.

Автомобіль затриманого. Фото: ДПСУ
Автомобіль затриманого. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.

Раніше українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

кордон
прикордонники
мобілізація

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