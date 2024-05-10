У поліції Румунії порахували, скільки українських чоловіків незаконно перетнули кордон

Ухилянти. Фото: ДПСУ

Близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.

Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода" з посиланням на дані керівника Територіальної інспекції прикордонної поліції Флоріна Комана.

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Не всі втікачі вижили

При цьому 19 чоловіків загинули, намагаючись потрапити до Румунії: 11 потонули в бурхливих водах річки Тиса, яка є частиною кордону, а інші загинули в горах на висоті до 1900 метрів, які намагалися подолати без належного одягу та взуття, в тому числі й узимку.

Натомість за останні два роки румунські рятувальники врятували 108 громадян України лише в Марамуреші, одному з трьох повітів Румунії, куди прибувають ухилянти.

Румунський поліцейський також каже, що після незначного зменшення потоку втікачів з України у 2023 році з початку цього року їхня кількість знову зростає.

Офіцер додав, що з січня до квітня 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були залучені 2373 українці.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом сьогодні сума штрафу становить від 510 до 5 100 гривень. Однак його розмір може невдовзі зрости.

Також ми розповідали, що угрупування на чолі з одеситом займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.