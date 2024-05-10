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В полиции Румынии посчитали, сколько украинских мужчин незаконно пересекли границу

10 мая 2024 20:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В полиции Румынии посчитали, сколько украинских мужчин незаконно пересекли границу
Уклонисты. Фото: ГНСУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.

Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода" со ссылкой на данные руководителя Территориальной инспекции пограничной полиции Флорина Комана.

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При этом 19 человек погибли, пытаясь попасть в Румынию: 11 утонули в бурных водах реки Тиса, которая является частью границы, а другие погибли в горах на высоте до 1900 метров, пытавшихся преодолеть без должной одежды и обуви, в том числе и зимой.

За последние два года румынские спасатели спасли 108 граждан Украины только в Марамуреше, одном из трех уездов Румынии, куда прибывают уклоняющие.

Румынский полицейский говорит, что после незначительного уменьшения потока беглецов из Украины в 2023 году с начала этого года их количество снова растет.

Офицер добавил, что с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых, по словам Комана, были привлечены 2373 украинца.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Как известно, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. По состоянию на сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5 100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

Также мы рассказывали, что группировка во главе с одесситом занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов вроде бы в "отпуск" в Молдову.

граница
Румыния
полиция
военный призыв
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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