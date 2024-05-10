В полиции Румынии посчитали, сколько украинских мужчин незаконно пересекли границу
Около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.
Об этом сообщает румынская служба "Радио Свобода" со ссылкой на данные руководителя Территориальной инспекции пограничной полиции Флорина Комана.
Не все беглецы выжили
При этом 19 человек погибли, пытаясь попасть в Румынию: 11 утонули в бурных водах реки Тиса, которая является частью границы, а другие погибли в горах на высоте до 1900 метров, пытавшихся преодолеть без должной одежды и обуви, в том числе и зимой.
За последние два года румынские спасатели спасли 108 граждан Украины только в Марамуреше, одном из трех уездов Румынии, куда прибывают уклоняющие.
Румынский полицейский говорит, что после незначительного уменьшения потока беглецов из Украины в 2023 году с начала этого года их количество снова растет.
Офицер добавил, что с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев нелегального пересечения государственной границы из Украины в Румынию, в которых, по словам Комана, были привлечены 2373 украинца.
Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Как известно, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. По состоянию на сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5 100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.
Также мы рассказывали, что группировка во главе с одесситом занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов вроде бы в "отпуск" в Молдову.
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