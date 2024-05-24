Пограничники в Ужгородской области задержали уклонистов — какое наказание грозит мужчинам

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

В ночь на 23 мая оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, пытавшихся незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией. Попытка пересечения должна была состояться у Саловки в Ужгородском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы.

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Уклоняющие пытались пересечь границу

Во время проверки пограничники обнаружили автомобиль Volkswagen вблизи Тисаашвань в Ужгородском районе, который направлялся в Венгрию с шестью мужчинами внутри. Водитель игнорировал требования стражей порядка и отказывался предъявить документы для идентификации. Позже было установлено, что водитель — местный житель, за финансовое вознаграждение согласившийся доставить нарушителей к границе и показать им путь.

В автомобиле также находились пять пассажиров: четверо из Харькова и один из Запорожья. Они связались в Харькове с лицом, которое за деньги обещало перевезти их через границу, управляя их действиями на расстоянии. За эту услугу каждый из них заплатил 14 000 долларов.

Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. Лица, попытавшиеся незаконно пересечь границу, привлечены к административной ответственности, а водитель задержан. За невыполнение требований пограничников его будут судить.

Оперативники сообщили Национальной полиции о подозрении в совершении преступления, касающегося незаконной переправки лиц через государственную границу. Расследование продолжается.

Задержанный автомобиль. Фото: ГПСУ

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

Ранее украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".