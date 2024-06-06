Прикордонники попередили про посилення охорони у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

Цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Про це повідомив пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для "Медіа агентства АСС".

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За словами прикордонників, це пов’язано з тим, що чимало правопорушників маскуються під туристів. Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, вони далі намагаються незаконно перетнути кордон.

"Ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції. Це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники", — розповів Ліснік.

Пресофіцер відзначив, що на вищезгадані станції сьогодні прибувають чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. У зв'язку з цим на ділянках посилять контроль. Ба більше, для туристів поява прикордонників стала певною новиною й не усі адекватно сприймають їхню роботу.

За словами Лісніка, прикордонники перевірятимуть документи, підстави перебування людини у прикордонних районах й транспорт громадян. У разі відсутності документів можуть звернутись до відповідних реєстрів.

"Наша основна мета — це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", — додав пресофіцер.

Нагадаємо, співробітники Одеського прикордонного загону затримали водія вантажівки, який спробував нелегально перевезти групу осіб до державного кордону. Цей інцидент трапився на автошляху "Одеса-Рені".

Раніше оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною.

Також ми писали, що з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.