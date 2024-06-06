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Пограничники предупредили об усилении охраны в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

6 июня 2024 15:53
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Пограничники предупредили об усилении охраны в Черновицкой и Ивано-Франковской областях
Украинские пограничники. Фото: ГНСУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Об этом сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лесник в комментарии для "Медиа агентства АСС".

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По словам пограничников, это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов. Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места они пытаются незаконно пересечь границу.

"Участок границы, за который отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области, неподалеку имеет три железнодорожные станции. Это Ворохта, Татаров и Вороненко, где раньше никогда людям не встречались пограничники", — рассказал Лесник.

Пресс-офицер отметил, что на вышеупомянутые станции сегодня прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. В связи с этим на участках усилят контроль. Более того, для туристов появление пограничников стало определенной новостью и не все адекватно воспринимают их работу.

По словам Лесника, пограничники будут проверять документы, основания нахождения человека в приграничных районах и транспорт граждан. В случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель — это выявить нарушителей границы. Для людей, не имеющих проблем с законом, эта проверка будет длиться одну минуту", — добавил пресс-офицер.

Напомним, сотрудники Одесского пограничного отряда задержали водителя грузовика, попытавшегося нелегально перевезти группу лиц к государственной границе. Этот инцидент произошел на автодороге "Одесса — Рени".

Ранее оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, пытавшихся незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.

Также мы писали, что с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

Черновицкая область
военный призыв
мобилизация
пограничники
охрана
ГПСУ
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уклонисты
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граница
Ивано-Франковская область

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