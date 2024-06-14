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Сорвался со скалы по дороге в Румынию — в Закарпатье пограничники спасли уклониста

14 июня 2024 17:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На Закарпатье спасли уклониста, переправлявшегося в Румынию через горы
На Закарпатье пограничники спасли уклониста. Фото: ГСЧС Закарпатье
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В горах в Закарпатье пограничники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину. Он планировал нелегально пересечь границу и бежать в Румынию.

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Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в пятницу, 14 июня.

Уклончивый пытался бежать в Румынию через горы

Пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к спасению 31-летний житель Херсонщины.

По информации ГНСУ, получив информацию о пребывании в горах нуждающегося в помощи человека, пограничники организовали поисковые мероприятия, привлекая к ним оператора БПЛА. Мужчину обнаружили.

 

спасение уклоняющегося
Сотрудники ГСЧС спасают уклониста. Фото: ГСЧС Закарпатье

На место происшествия прибыли сотрудники горно-спасательного Раховского отделения ГСЧС, которые оказали херсонцу первую помощь и транспортировали его в больницу.

Пограничники выяснили, что гражданин пытался незаконно пересечь границу. Самостоятельно проложив себе маршрут по онлайн картам, "турист" отправился в горное путешествие.

После 15-часового блуждания, мужчина поднялся на скалу, с которой упал, скатившись с, по меньшей мере, 12-метровой высоты.

 

спасение уклоняющегося
Спасенного мужчину везут в больницу. Фото: ГСЧС Закарпатье

Когда мужчину обнаружили, медики диагностировали у него многочисленные травмы и безотлагательно госпитализировали. Мужчина нуждается в стационарном лечении.

Напомним, этим летом пограничники усилят охрану границы, в том числе на горных участках и популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Ранее оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, пытавшихся незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.

Также мы писали, что с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

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