Зеленського та Порошенка оголосили в розшук в Росії — деталі
Президента України Володимир Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське міністерство внутрішніх справ внесло до списку й колишнього очільника Петра Порошенка.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зеленського оголосили в розшук в Росії
Відомо, що МВС РФ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського за статтею Кримінального кодексу, однак, якою — не уточнюється.
Крім того, до списку розшукуваних осіб в Росії потрапив колишній очільник України Петро Порошенко.
Інформація про статтю, за якою розшукують п'ятого президента — також невідома.
Реакція Офісу Президента України
Речник українського президента в коментарі РБК-Україна заявив, що російському МВС варто "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".
Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило його в розшук. Його звинуватили в нібито поширення воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.
Також ми писали, що Росія оголосила в розшук мера Луцька Ігоря Поліщука та навіть прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас. Також до списку потрапили й інші закордонні посадовці.
Читайте Новини.LIVE!