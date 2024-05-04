Зеленського та Порошенка оголосили в розшук в Росії — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президента України Володимир Зеленського оголосили в розшук в Росії. Також російське міністерство внутрішніх справ внесло до списку й колишнього очільника Петра Порошенка.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Зеленського оголосили в розшук в Росії

Відомо, що МВС РФ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського за статтею Кримінального кодексу, однак, якою — не уточнюється.

Скриншот з бази МВС Росії

Крім того, до списку розшукуваних осіб в Росії потрапив колишній очільник України Петро Порошенко.

Інформація про статтю, за якою розшукують п'ятого президента — також невідома.

Скриншот з бази МВС Росії

Реакція Офісу Президента України

Речник українського президента в коментарі РБК-Україна заявив, що російському МВС варто "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило його в розшук. Його звинуватили в нібито поширення воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.

Також ми писали, що Росія оголосила в розшук мера Луцька Ігоря Поліщука та навіть прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас. Також до списку потрапили й інші закордонні посадовці.