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Росія вдруге оголосила в розшук українського журналіста Дмитра Гордона

28 січня 2024 23:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія вдруге оголосила в розшук українського журналіста Дмитра Гордона
Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: Одна хвилина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство внутрішніх справ Росії повторно оголосило у розшук українського журналіста Дмитра Гордона. Згідно з законодавством держави-агресорки, особа повторно оголошується у розшук під час порушення нової справи.

Про це стало відомо з документів російського МВС та деяких росЗМІ.

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Чому РФ розшукує Гордона

У базі розшуку не уточнюється, про яку кримінальну справу йдеться.

"Переоголошено", — говориться коротко в базі.

Вперше журналіста оголосили у розшук у липні 2022 року. Перед тим, навесні 2022 року, на нього завели кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу Росії.

В Росії тоді заявили, що Гордон нібито закликав застосувати ядерну зброю проти Росії.

Що відомо про Гордона

Дмитро Гордон є українським журналістом та телеведучим. Він заснував інтернет-видання "Гордон", а також є власником двох "Золотих кнопок YouTube" за кількість підписників на його YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" і "В гостях у Гордона".

З перших днів війни Гордон активно критикує дії Росії. Він інформує громадськість про злочини, які російські загарбники скоюють в Україні.

Він першим попередив, що росіяни облаштували фільтраційні табори для українців на окупованих територіях, які нагадують фільтраційні табори НКВС СРСР. Відповідне відео на каналі "В гостях у Гордона" переглянули понад 1,6 млн разів.

Кого розшукує Росія

Раніше ми розповідали, що художника та мультиплікатора Олега Куваєва оголосили у федеральний розшук Російської Федерації. Створений ним мультяшний персонаж "Масяня" перед цим розповідав росіянам як правильно здаватись у полон.

Також у Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу. Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з так званими "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.

Крім того, у Росії оголосили в розшук колишнього Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Відповідна інформація з'явилась на сайті Росфінмоніторингу.

На додачу, у Росії оголосили у розшук колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Відповідна інформація з'явилася у російській базі МВС.

журналісти
Дмитро Гордон
Україна
розшук
Росія

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