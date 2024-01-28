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Россия вторично объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

28 января 2024 23:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия вторично объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Одна минута
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона . Согласно законодательству государства-агрессора, лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового дела.

Об этом стало известно из документов российского МВД и некоторых росСМИ.

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Почему РФ разыскивает Гордона

В базе розыска не уточняется, о каком уголовном деле идет речь.

"Переобъявлено", — говорится коротко в базе.

Впервые журналист был объявлен в розыск в июле 2022 года. Перед тем, весной 2022 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса России.

В России тогда заявили, что Гордон якобы призвал применить ядерное оружие против России.

Что известно о Гордоне

Дмитрий Гордон — украинский журналист и телеведущий. Он основал интернет-издание "Гордон", а также владелец двух "Золотых кнопок YouTube" за количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона".

С первых дней войны Гордон активно критикует действия России. Он информирует общественность о преступлениях, совершенных российскими захватчиками в Украине.

Он первым предупредил, что россияне обустроили фильтрационные лагеря для украинцев на оккупированных территориях, напоминающих фильтрационные лагеря НКВД СССР. Соответствующее видео на канале "В гостях у Гордона" просмотрели более 1,6 млн раз.

Кого разыскивает Россия

Ранее мы говорили, что художника и мультипликатора Олега Куваева объявили в федеральный розыск Российской Федерации. Созданный им мультяшный персонаж "Масяня" перед этим рассказывал россиянам, как правильно сдаваться в плен.

Также в России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу . Причиной объявления в розыск стала публикация артистки с так называемыми "фейками о событиях в Буче", сделанная в апреле 2022 года.

Кроме того, в России объявили в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Вдобавок, в России объявили в розыск бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Соответствующая информация появилась на российской базе МВД.

журналисты
Дмитрий Гордон
Украина
розыск
Россия

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