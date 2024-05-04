Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленского и Порошенко объявили в розыск в России — детали arrow

Зеленского и Порошенко объявили в розыск в России — детали

4 мая 2024 16:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленского и Порошенко объявили в розыск в России — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Также российское министерство внутренних дел внесло в список и бывшего главу Петра Порошенко.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Зеленского объявили в розыск в России

Известно, что МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье Уголовного кодекса, однако по которой — не уточняется.

розыск Зеленского в РФ
Скриншот с базы МВД России

Кроме того, в список разыскиваемых лиц в России попал бывший глава Украины Петр Порошенко.

Информация о статье, по которой разыскивают пятого президента — также неизвестна.

розыск Порошенко в России
Скриншот с базы МВД России

Реакция Офиса Президента Украины

Спикер украинского президента в комментарии РБК-Украина заявил, что российскому МВД следует "сначала поискать совесть и здравый смысл".

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. Его обвинили в якобы распространении военных "фейков", оправдании терроризма и т.д.

Также мы писали, что Россия объявила в розыск мэра Луцка Игоря Полищука и даже премьер-министр Эстонии Каю Каллас. Также в список попали и другие зарубежные чиновники.

Петр Порошенко
Владимир Зеленский
розыск
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней