Зеленского и Порошенко объявили в розыск в России — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Также российское министерство внутренних дел внесло в список и бывшего главу Петра Порошенко.

Об этом пишут российские СМИ.

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Зеленского объявили в розыск в России

Известно, что МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по статье Уголовного кодекса, однако по которой — не уточняется.

Скриншот с базы МВД России

Кроме того, в список разыскиваемых лиц в России попал бывший глава Украины Петр Порошенко.

Информация о статье, по которой разыскивают пятого президента — также неизвестна.

Скриншот с базы МВД России

Реакция Офиса Президента Украины

Спикер украинского президента в комментарии РБК-Украина заявил, что российскому МВД следует "сначала поискать совесть и здравый смысл".

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Министерство внутренних дел России объявило его в розыск. Его обвинили в якобы распространении военных "фейков", оправдании терроризма и т.д.

Также мы писали, что Россия объявила в розыск мэра Луцка Игоря Полищука и даже премьер-министр Эстонии Каю Каллас. Также в список попали и другие зарубежные чиновники.