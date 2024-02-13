Росія оголосила в розшук політиків і військових — серед них мер Луцька та прем’єрка Естонії
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук деяких посадовців та депутатів західних країн. Зокрема, до списку потрапив мер Луцька Ігор Поліщук й премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.
Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 13 лютого.
У РФ оголосили в розшук західних політиків
Відомо, що росіяни "розшукують" премʼєр-міністерку Естонії Каю Каллас, естонського державного секретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви Симонаса Кайріса та шість депутатів міськради Вільнюса.
В розшук оголошено мера литовського міста Клайпеда Арвідаса Вайткус і 16 депутатів міської ради.
У списку опинилися ексголова МВС Латвії Марія Голубева, 67 депутатів Сейму та 15 депутатів міськради Риги.
Також туди потрапили й польські посадовці: мер Валбжиха Роман Шелемей та замміністра держактивів країни Кароль Ребенда.
Як пишуть ЗМІ, таке рішення РФ нібито повʼязане зі знесенням радянських пам'яток в окремих країнах Європи.
174 особи зі списку — українці, яких розшукують через війну. Серед них три колишні міністри оборони України, два колишні головкоми ЗСУ, генерали, колишні депутати Верховної Ради, чиновники, які брали участь в АТО, а також чинний мер Луцька Ігор Поліщук та відсторонений мер Рівного Олександр Третяк.
Також у Росії розшукують 396 іноземців через те, що вони воюють на боці України.
Реакція Олександра Третяка
Своє оголошення в розшук Третяк прокоментував у Facebook.
"Слідчим комітетом країни-терористки, РФ, я оголошений в розшук в рамках "уголовного дєла". Та ще й компанія пристойна", — написав він.
Ексмер розповів, що при слідчому комітеті РФ функціонує так званий відділ по "денацифікації" котрий займається розслідуваннями по "іскаженіям історії".
"Ймовірно справи відкриті через процес декомунізації, в якому Рівне чи не найактивніше серед інших українських міст, а саме, демонтаж пам'ятників радянської доби, та відправка в небуття радянських прізвищ в назвах вулиць, меморіальних дошках та похованнях", — вважає Третяк.
Він додав, що "можна вважати за честь" оголошення в розшук у Росії.
Нагадаємо, у Росії повторно оголосили в розшук українського журналіста Дмитра Гордона. Згідно з законодавством держави-агресорки, особа повторно оголошується у розшук під час порушення нової справи.
Також росіяни оголосили в розшук українську співачку Джамалу. Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з так званими "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.
Крім того, до списку розшуку потрапив колишній Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
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