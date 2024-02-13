Росія оголосила в розшук політиків і військових — серед них мер Луцька та прем’єрка Естонії

Мер Луцька Ігор Поліщук. Фото: Луцька міська рада

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук деяких посадовців та депутатів західних країн. Зокрема, до списку потрапив мер Луцька Ігор Поліщук й премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 13 лютого.

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Відомо, що росіяни "розшукують" премʼєр-міністерку Естонії Каю Каллас, естонського державного секретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви Симонаса Кайріса та шість депутатів міськради Вільнюса.

В розшук оголошено мера литовського міста Клайпеда Арвідаса Вайткус і 16 депутатів міської ради.

У списку опинилися ексголова МВС Латвії Марія Голубева, 67 депутатів Сейму та 15 депутатів міськради Риги.

Також туди потрапили й польські посадовці: мер Валбжиха Роман Шелемей та замміністра держактивів країни Кароль Ребенда.

Як пишуть ЗМІ, таке рішення РФ нібито повʼязане зі знесенням радянських пам'яток в окремих країнах Європи.

174 особи зі списку — українці, яких розшукують через війну. Серед них три колишні міністри оборони України, два колишні головкоми ЗСУ, генерали, колишні депутати Верховної Ради, чиновники, які брали участь в АТО, а також чинний мер Луцька Ігор Поліщук та відсторонений мер Рівного Олександр Третяк.

Також у Росії розшукують 396 іноземців через те, що вони воюють на боці України.

Карта політиків, які отрапили в "розшук". Фото: росЗМІ

Реакція Олександра Третяка

Своє оголошення в розшук Третяк прокоментував у Facebook.

"Слідчим комітетом країни-терористки, РФ, я оголошений в розшук в рамках "уголовного дєла". Та ще й компанія пристойна", — написав він.

Ексмер розповів, що при слідчому комітеті РФ функціонує так званий відділ по "денацифікації" котрий займається розслідуваннями по "іскаженіям історії".

"Ймовірно справи відкриті через процес декомунізації, в якому Рівне чи не найактивніше серед інших українських міст, а саме, демонтаж пам'ятників радянської доби, та відправка в небуття радянських прізвищ в назвах вулиць, меморіальних дошках та похованнях", — вважає Третяк.

Він додав, що "можна вважати за честь" оголошення в розшук у Росії.

Скриншот допису Третяка

Нагадаємо, у Росії повторно оголосили в розшук українського журналіста Дмитра Гордона. Згідно з законодавством держави-агресорки, особа повторно оголошується у розшук під час порушення нової справи.

Також росіяни оголосили в розшук українську співачку Джамалу. Причиною оголошення в розшук стала публікація артистки з так званими "фейками про події у Бучі", зроблена ще у квітні 2022 року.

Крім того, до списку розшуку потрапив колишній Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.