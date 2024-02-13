Россия объявила в розыск политиков и военных — среди них мэр Луцка и премьер Эстонии

Мэр Луцка Игорь Полищук. Фото: Луцкий городской совет

Министерство внутренних дел России объявило в розыск некоторых должностных лиц и депутатов западных стран. В частности, в список попал мэр Луцка Игорь Полищук и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 13 февраля.

Читайте также:

В РФ объявили в розыск западных политиков

Известно, что россияне "разыскивают" премьер-министра Эстонии Каю Каллас, эстонского государственного секретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и шесть депутатов горсовета Вильнюса.

В розыск объявлен мэр литовского города Клайпед Арвидас Вайткус и 16 депутатов городского совета.

В списке оказались эксглава МВД Латвии Мария Голубева, 67 депутатов Сейма и 15 депутатов горсовета Риги.

Также туда попали и польские чиновники: мэр Валбжиха Роман Шелемей и замминистра госактивов Кароль Ребенда.

Как пишут СМИ, такое решение РФ якобы связано со сносом советских памятников в отдельных странах Европы.

174 человека из списка — украинцы, разыскиваемые из-за войны. Среди них три бывших министра обороны Украины, два бывших главка ВСУ, генералы, бывшие депутаты Верховной Рады, чиновники, участвовавшие в АТО, а также действующий мэр Луцка Игорь Полищук и отстраненный мэр Ровно Александр Третяк.

Также в России разыскивают 396 иностранцев из-за того, что они воюют на стороне Украины.

Карта политиков, попавших в "розыск". Фото: росСМИ

Реакция Александра Третьяка

Свое объявление в розыск Третьяк прокомментировал в Facebook.

"Следственным комитетом страны-террориста, РФ, я объявлен в розыск в рамках "уголовного дела". Да еще и компания приличная", — написал он.

Экс-мэр рассказал, что при следственном комитете РФ функционирует так называемый отдел по "денацификации" занимающийся расследованиями по "искажениям истории".

"Вероятно дела открыты из-за процесса декоммунизации, в котором Ровно едва ли не самое активный среди других украинских городов, а именно, демонтаж памятников советских времен, и отправка в небытие советских фамилий в названиях улиц, мемориальных досках и захоронениях", — считает Третяк.

Он добавил, что "можно считать честью" объявление в розыск в России.

Скриншот поста Третьяка

Напомним, в России повторно был объявлен в розыск украинский журналист Дмитрий Гордон. Согласно законодательству государства-агрессора, лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового дела.

Также россияне объявили в розыск украинскую певицу Джамалу. Причиной объявления в розыск стала публикация артистки с так называемыми "фейками о событиях в Буче", сделанная в апреле 2022 года.

Кроме того, в список розысков попал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.