РФ оголосила в розшук нардепа Гончаренка — чим не догодив росіянам

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: "Європейська солідарність"

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило його в розшук. За словами депутата, його звинуватили в нібито поширення воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

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МВС РФ оголосило в розшук Гончаренка

"МВС РФ оголосило мене в розшук! Слідчий комітет каже, що я закликав до розправи з російськими державними діячами. В принципі, я не відкидаю звинувачення))) Приймаю вітання!" — зазначив депутат.

МВС РФ оголосило в розшук нардепа Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Незадовго до цього Московський військовий суд розпочав розгляд справи щодо Гончаренка. Його звинувачують у поширенні воєнних "фейків" за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

"Хочу, щоб наші інфантильні сусіди не впадали в самообман. З російськими державними діячами ми розправимось. З усіма. Як щурів по всьому світу будемо ловити і знищувати. Жоден не залишиться без покарання", — наголосив Гончаренко.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Кого ще розшукує Росія

Нагадаємо, що Гончаренко не єдиний, хто відзначився такою популярністю в росіян. Так, раніше РФ оголосила в розшук мера Луцька Ігоря Поліщука та навіть прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас. Також до списку потрапили й інші закордонні посадовці.

Крім того, вже вдруге Росія подала у розшук українського журналіста Дмитра Гордона. Першого разу його розшукували через нібито заклики застосувати ядерну зброю проти Росії, вдруге росіяни просто вказали "переоголошено".