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РФ оголосила в розшук нардепа Гончаренка — чим не догодив росіянам

1 травня 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
РФ оголосила в розшук нардепа Гончаренка — чим не догодив росіянам
Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: "Європейська солідарність"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило його в розшук. За словами депутата, його звинуватили в нібито поширення воєнних "фейків", виправданні тероризму тощо.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram. 

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МВС РФ оголосило в розшук Гончаренка

"МВС РФ оголосило мене в розшук! Слідчий комітет каже, що я закликав до розправи з російськими державними діячами. В принципі, я не відкидаю звинувачення))) Приймаю вітання!" — зазначив депутат. 

МВС РФ оголосило в розшук Гончаренка
МВС РФ оголосило в розшук нардепа Олексія Гончаренка. Фото: скриншот
МВС РФ оголосило в розшук нардепа Олексія Гончаренка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Незадовго до цього Московський військовий суд розпочав розгляд справи щодо Гончаренка. Його звинувачують у поширенні воєнних "фейків" за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті.

МВС РФ оголосило в розшук нардепа Олексія Гончаренка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

"Хочу, щоб наші інфантильні сусіди не впадали в самообман. З російськими державними діячами ми розправимось. З усіма. Як щурів по всьому світу будемо ловити і знищувати. Жоден не залишиться без покарання", — наголосив Гончаренко.

МВС РФ оголосило в розшук нардепа Олексія Гончаренка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу нардепа Олексія Гончаренка

Кого ще розшукує Росія

Нагадаємо, що Гончаренко не єдиний, хто відзначився такою популярністю в росіян. Так, раніше РФ оголосила в розшук мера Луцька Ігоря Поліщука та навіть прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас. Також до списку потрапили й інші закордонні посадовці.

Крім того, вже вдруге Росія подала у розшук українського журналіста Дмитра Гордона. Першого разу його розшукували через нібито заклики застосувати ядерну зброю проти Росії, вдруге росіяни просто вказали "переоголошено".

Олексій Гончаренко
МВС
закон
війна в Україні
розшук
Росія

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