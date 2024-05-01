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РФ объявила в розыск нардепа Гончаренко — чем не угодил россиянам

1 мая 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ объявила в розыск нардепа Гончаренко — чем не угодил россиянам
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: "Европейская солидарность"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило его в розыск. По словам депутата, его обвинили в якобы распространении военных "фейков", оправдании терроризма и т.д.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

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МВД РФ объявило в розыск Гончаренко

"МВД РФ объявило меня в розыск! Следственный комитет говорит, что я призвал к расправе с российскими государственными деятелями. В принципе, я не исключаю обвинения))) Принимаю поздравления!" — отметил депутат.

МВД РФ объявило в розыск Гончаренко
МВД РФ объявило в розыск нардепа Алексея Гончаренко. Фото: скриншот
МВД РФ объявило в розыск нардепа Алексея Гончаренко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Алексея Гончаренко

Незадолго до этого Московский военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Гончаренко. Его обвиняют в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти.

МВД РФ объявило в розыск нардепа Алексея Гончаренко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Алексея Гончаренко

"Хочу, чтобы наши инфантильные соседи не впадали в самообман. С российскими государственными деятелями мы расправимся. Со всеми. Как крыс по всему миру будем ловить и уничтожать. Ни одна не останется без наказания", — подчеркнул Гончаренко.

МВД РФ объявило в розыск нардепа Алексея Гончаренко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала нардепа Алексея Гончаренко

Кого еще разыскивает Россия

Напомним, что Гончаренко не единственный, кто отличился такой популярностью у россиян. Так ранее РФ объявила в розыск мэра Луцка Игоря Полищука и даже премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Также в список попали и другие зарубежные чиновники.

Кроме того, уже второй раз Россия подала в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Первый раз его разыскивали из-за якобы призывов применить ядерное оружие против России, второй раз россияне просто указали "переобъявлено".

Алексей Гончаренко
МВД
закон
война в Украине
розыск
Россия

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