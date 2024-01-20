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Зеленський "звинуватив" США у позбавленні українських пенсіонерів грошей — спростовано черговий фейк

20 січня 2024 13:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський "звинуватив" США у позбавленні українських пенсіонерів грошей — спростовано черговий фейк
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В російських пабліках ширяться чутки, що Президент України Володимир Зеленський звинуватив Сполучені Штати у позбавленні українських пенсіонерів грошей". Втім, це лише ворожа маніпуляція.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Черговий фейк про Президента України

Згідно з чутками, які ширять російські пабліки, Зеленський нібито заявив, що Вашингтон несе відповідальність за те, що люди похилого віку в Україні не отримають пенсії, а на совісті країн Заходу буде вимирання українських пенсіонерів через затримку фінансової допомоги.

Саме такий наратив активно тиражують російські пропагандисти.

Що насправді сказав Зеленський

Кремлівські брехуни спотворили слова Зеленського про "можливість затримки надання фінансової допомоги Україні з боку країн-союзників", які пролунали під час його виступу на пресконференції для балтійських ЗМІ 11 січня, встановили розслідувачі StopFake.

"У нас більше 11 мільйонів пенсіонерів — чи багато таких країн у Європі?… І от коли затримується фінансова допомога [від партнерів] для пенсій — оскільки ми не маємо права витрачати надані нам кошти на оборонку і наших військових — тоді ми видаємо пенсіонерам пенсії і в цей час не купуємо зброю та не забезпечуємо собі захист", — сказав Зеленський.

При цьому Президент України не робив жодних звинувачень у бік США, країн Європейського Союзу чи інших партнерів України.

Він чітко пояснив, чим загрожує затримка фінансової допомоги, і саме на цьому зманіпулювали ворожі "журналісти".

Раніше ми повідомляли, що спроби російських загарбників дискредитувати виділення військової допомоги Україні виявлялися фейками. Особливо це стосується чуток, що американська зброя потрапила в незаконний обіг в інших куточках світу.

Нагадуємо, що російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про те, що начебто патрульні поліцейські почали затримувати військовозобов'язаних для співробітників ТЦК та СП. Доказом цього вони опублікували відео, на якому правоохоронці затримали чоловіка.

Володимир Зеленський
США
війна
фейки
Україна
пенсіонери

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