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Експерти пояснили, як створювалося фейкове відео, на якому Зеленський виконує східний танок

14 січня 2024 14:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерти пояснили, як створювалося фейкове відео, на якому Зеленський виконує східний танок
ПРезидент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережі активно шириться відео зі східний танцем, який нібито виконує Президент України Володимир Зеленський.  у виконанні президента Зеленського". Втім, цей ролик виявився відеофейком.

Про це повідомили у Центрі стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

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Фейкове зображення Президента України Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Фальшиве відео з Президентом України

В мережі почало ширитися відео, на якому Президента України Володимир Зеленський виконує східний танець на одному з розважальних заходів.

Ролик активно поширюють користувачі мережі.

Як розкрили обман

Насправді "танці" Зеленського згенерували фейкороби за допомогою нейромережі. Це передусім помітно за його неприродньою мімікою, пояснили фактчекери StopFake.

Зворотній пошук зображень в Google Images показав, що для створення цього діпфейку було використано оригінальне відео:

@vusaaal

Танцы, мои танцы, как вам ? Современна или восток ? #рекомендации #рек #НиШагуБезDETTOL #танцы

♬ оригинальный звук - Insta: Vusaaaal

 Раніше ми повідомляли, що днями російські Telegram-канали почали активно ширити чутки про ліквідацію оборонного підприємства "ЛУЧ". Повідомлялося, що в підприємство влучила ракета "Кинджал".

Нагадуємо, що російськими телеграм-каналами шириться інформація про те, що "празький стрілець" нібито був українцем, який емігрував до Чехії. Йдеться про Давида Козака, який влаштував стрілянину в Карловому університеті у Празі.

Володимир Зеленський
дезінформація
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відео
президент

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