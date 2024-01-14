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В Україні спростували російське ІПСО про ліквідацію провідного оборонного підприємства

14 січня 2024 11:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні спростували російське ІПСО про ліквідацію провідного оборонного підприємства
Оборонне підприємство "ЛУЧ". Фото: Антикор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Днями російські Telegram-канали почали активно ширити чутки про ліквідацію оборонного підприємства "ЛУЧ". Повідомлялося, щщо в підприємство влучила ракета "Кинджал".

Цю російську інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) спростували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Дезінформація від росіян

Російські Telegram-канали почали ширити інформацію, що провідне оборонне підприємство "ЛУЧ" збанкрутувало і його ліквідовують.

За однією з версій, в нього влучив "Кинджал", за іншою — підприємство закривають, аби послабити оборону України. 

Що сталося насправді

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що наразі підприємство перебуває на етапі реорганізації, а процедура припинення є необхідною формальністю.

"Перебування ДККБ "ЛУЧ" у стані припинення обумовлено його перетворенням відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"", — пояснила директор департаменту з комунікацій акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Вона також додала, що провадження у справі про банкрутство, то на сьогоднішній день не відкривалося.

Раніше ми розповідали, що російськими телеграм-каналами шириться інформація про те, що "празький стрілець" нібито був українцем, який емігрував до Чехії. Йдеться про Давида Козака, який влаштував стрілянину в Карловому університеті у Празі.

дезінформація
Україна
оборонна сфера
безпека
Росія

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