В Україні спростували російське ІПСО про ліквідацію провідного оборонного підприємства
Днями російські Telegram-канали почали активно ширити чутки про ліквідацію оборонного підприємства "ЛУЧ". Повідомлялося, щщо в підприємство влучила ракета "Кинджал".
Цю російську інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) спростували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Дезінформація від росіян
Російські Telegram-канали почали ширити інформацію, що провідне оборонне підприємство "ЛУЧ" збанкрутувало і його ліквідовують.
За однією з версій, в нього влучив "Кинджал", за іншою — підприємство закривають, аби послабити оборону України.
Що сталося насправді
В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що наразі підприємство перебуває на етапі реорганізації, а процедура припинення є необхідною формальністю.
"Перебування ДККБ "ЛУЧ" у стані припинення обумовлено його перетворенням відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"", — пояснила директор департаменту з комунікацій акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Вона також додала, що провадження у справі про банкрутство, то на сьогоднішній день не відкривалося.
Раніше ми розповідали, що російськими телеграм-каналами шириться інформація про те, що "празький стрілець" нібито був українцем, який емігрував до Чехії. Йдеться про Давида Козака, який влаштував стрілянину в Карловому університеті у Празі.
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