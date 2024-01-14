В Украине опровергли российское ИПСО о ликвидации ведущего оборонного предприятия

Оборонное предприятие "ЛУЧ". Фото: Антикор

На днях российские Telegram-каналы начали активно распространять слухи о ликвидации оборонного предприятия "ЛУЧ". Сообщалось, что в предприятие попала ракета "Кинжал".

Эта российская информационно-психологическая операция (ИПСО) была опровергнута в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Дезинформация от россиян

Российские Telegram-каналы начали распространять информацию, что ведущее оборонное предприятие "ЛУЧ" обанкротилось и его ликвидируют.

По одной из версий, в него попал "Кинжал", по другой — предприятие закрывают, чтобы ослабить оборону Украины.

Что произошло на самом деле

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что сейчас предприятие находится на этапе реорганизации, а процедура прекращения является необходимой формальностью.

"Пребование ГККБ "ЛУЧ" в состоянии прекращения обусловлено его преобразованием в соответствии с Законом Украины "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности"", — пояснила директор департамента по коммуникациям акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Она также добавила, что производство по делу о банкротстве, то на сегодняшний день не открывалось.

Ранее мы рассказывали, что по российским телеграммам-каналам распространяется информация о том, что "пражский стрелок" якобы был украинцем, эмигрировавшим в Чехию. Речь идет о Давиде Козаке, устроившем стрельбу в Карловом университете в Праге.