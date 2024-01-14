Эксперты объяснили, как создавалось фейковое видео, на котором Зеленский исполняет восточный танец

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Президента Украины

В сети активно распространяется видео с восточным танцем, который якобы исполняет Президент Украины Владимир Зеленский. в исполнении президента Зеленского". Впрочем, этот ролик оказался видеофейком.

Об этом сообщили в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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Фальшивое видео с Президентом Украины

В сети начало распространяться видео, на котором Президента Украины Владимир Зеленский исполняет восточный танец на одном из развлекательных мероприятий.

Ролик активно распространяют пользователи сети.

Как раскрыли обман

На самом деле "танцы" Зеленского сгенерировали фейкоробы с помощью нейросети. Это, прежде всего, заметно по его неестественной мимике, объяснили фактчекеры StopFake.

Обратный поиск изображений в Google Images показал, что для создания этого дипфейка было использовано оригинальное видео:

Ранее мы сообщали, что на днях российские Telegram-каналы начали активно распространять слухи о ликвидации оборонного предприятия "ЛУЧ". Сообщалось, что в предприятие попала ракета "Кинжал".

Напоминаем, что по российским телеграммам-каналам распространяется информация о том, что "пражский стрелок" якобы был украинцем, эмигрировавшим в Чехию. Речь идет о Давиде Козаке, устроившем стрельбу в Карловом университете в Праге.