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У РНБО спростували фейк РФ про патрульних, які затримують чоловіків для ТЦК

15 січня 2024 22:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У РНБО спростували фейк РФ про патрульних, які затримують чоловіків для ТЦК
Затримання чоловіка. Ілюстративне фото: сайт "Адвокат"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про те, що начебто патрульні поліцейські почали затримувати військовозобов'язаних для співробітників ТЦК та СП. Доказом цього вони опублікували відео, на якому правоохоронці затримали чоловіка.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. 

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За словами ворожих пропагандистів, така "мобілізація" відбувається в місті Івано-Франківськ.

"Верифікувавши інформацію в МВС, Центр повідомляє, що поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Насправді на відео зафіксовано, як правоохоронці затримують чоловіка, що перебував на проїзній частині дороги, порушував правила дорожнього руху та заважав проїзду транспорту", — зазначили у повідомленні.

Перевірка фактів щодо чоловіка, якого затримали

В Центрі додали, що чоловіка було затримано та доставлено до відділення поліції. Там на нього склали адміністративні матеріали. 

Також чоловіку 69 років, тому це робить неможливим його призов до армії, про який пишуть росіяни. 

"Не розповсюджуйте неперевірені матеріали та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", — закликали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше в Україні поширювалась інформація, що тепер неможливо потрапити на огляд до лікаря без військового квитка. Проте це виявилося фейком, який поширила російська пропаганда.

РНБО
фейки
поліція
росіяни
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

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