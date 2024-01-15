В СНБО опровергли фейк РФ о патрульных, которые задерживают мужчин для ТЦК

Задержание мужчины. Иллюстративное фото: сайт "Адвокат"

Российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством этого они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте также:

Очередной фейк от россиян

По словам вражеских пропагандистов, такая "мобилизация" происходит в Ивано-Франковске.

"Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что распространяемая рашистами информация не соответствует действительности. На самом деле на видео зафиксировано, как правоохранители задерживают мужчину, который находился на проезжей части дороги, нарушал правила дорожного движения и мешал проезду транспорта", — отметили в сообщении.

Проверка фактов по поводу задержанного мужчины

В Центре добавили, что мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Там на него составили административные материалы.

Также мужчине 69 лет, потому это делает невозможным его призыв в армию, о котором пишут россияне.

"Не распространяйте непроверенные материалы и доверяйте только верифицированным источникам информации", — призвали в сообщении.

Напомним, ранее в Украине распространялась информация, что теперь невозможно попасть на осмотр к врачу без военного билета. Однако это оказалось фейком, который распространила российская пропаганда.