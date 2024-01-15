Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В СНБО опровергли фейк РФ о патрульных, которые задерживают мужчин для ТЦК arrow

В СНБО опровергли фейк РФ о патрульных, которые задерживают мужчин для ТЦК

15 января 2024 22:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СНБО опровергли фейк РФ о патрульных, которые задерживают мужчин для ТЦК
Задержание мужчины. Иллюстративное фото: сайт "Адвокат"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством этого они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте также:

Очередной фейк от россиян

По словам вражеских пропагандистов, такая "мобилизация" происходит в Ивано-Франковске.

"Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что распространяемая рашистами информация не соответствует действительности. На самом деле на видео зафиксировано, как правоохранители задерживают мужчину, который находился на проезжей части дороги, нарушал правила дорожного движения и мешал проезду транспорта", — отметили в сообщении.

Проверка фактов по поводу задержанного мужчины

В Центре добавили, что мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Там на него составили административные материалы.

Также мужчине 69 лет, потому это делает невозможным его призыв в армию, о котором пишут россияне.

"Не распространяйте непроверенные материалы и доверяйте только верифицированным источникам информации", — призвали в сообщении.

Напомним, ранее в Украине распространялась информация, что теперь невозможно попасть на осмотр к врачу без военного билета. Однако это оказалось фейком, который распространила российская пропаганда.

СНБО
фейки
полиция
россияне
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме