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Неможливість потрапити до лікаря без військового квитка — в Україні поширюють новий фейк

11 січня 2024 14:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Неможливість потрапити до лікаря без військового квитка — в Україні поширюють новий фейк
Проходження ВЛК. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні поширюється інформація, що тепер неможливо потрапити на огляд до лікаря без військового квитка. Проте це виявилося фейком, який поширила російська пропаганда.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Так, російські Telegram-канали поширюють фотографію оголошення нібито з однієї із лікарень Києва. Там йдеться, що нібито згідно з постановою Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року з 1 січня реєстратура не видає талони до лікаря без військового квитка.

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Підробний документ. Фото: SPRAVDI

Проте такої постанови Кабміну, на яку посилаються пропагандисти, не існує.

Водночас у публікаціях в соцмережах не уточнюють, в якій саме лікарні зробили фото "оголошення", що свідчить про дезінформацію.

Крім того, не всі чоловіки в Україні є військовозобовʼязаними, тому вимога для всіх мати військовий квиток — абсолютно нелогічна.

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Скриншот допису Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, що народний депутат України Євгеній Шевченко вдруге поширив фейк про нібито вбивство хлопця працівниками ТЦК у Білій Церкві.

Також російські ЗМІ поширюють у мережі інформацію, що Сполучені Штати нібито дозволили Україні застосовувати HIMARS для ударів по Росії. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

фейки
військовий призов
пропаганда
мобілізація
війна в Україні

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