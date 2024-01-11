Невозможность попасть к врачу без военного билета — в Украине распространяют новый фейк
В Украине распространяется информация, что теперь невозможно попасть на осмотр врачу без военного билета. Однако это оказалось фейком, распространенным российской пропагандой.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Прием у врача невозможен без военного билета — фейк
Так, российские Telegram-каналы распространяют фотографию объявления якобы из одной из больниц Киева. Там говорится, что якобы согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января регистратура не выдает талоны врачу без военного билета.
Однако такого постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует.
В то же время в публикациях в соцсетях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления", что свидетельствует о дезинформации.
Кроме того, не все мужчины в Украине являются военнообязанными, поэтому требование для всех иметь военный билет — абсолютно нелогично.
Напомним, что народный депутат Украины Евгений Шевченко во второй раз распространил фейк о якобы убийстве парня работниками ТЦК в Белой Церкви.
Также российские СМИ распространяют в сети информацию о том, что Соединенные Штаты якобы позволили Украине применять HIMARS для ударов по России. Однако эта информация не соответствует действительности.
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