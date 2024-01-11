Невозможность попасть к врачу без военного билета — в Украине распространяют новый фейк

Прохождение ВВК. Фото: РБК-Украина

В Украине распространяется информация, что теперь невозможно попасть на осмотр врачу без военного билета. Однако это оказалось фейком, распространенным российской пропагандой.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Так, российские Telegram-каналы распространяют фотографию объявления якобы из одной из больниц Киева. Там говорится, что якобы согласно постановлению Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года с 1 января регистратура не выдает талоны врачу без военного билета.

Поддельный документ. Фото: SPRAVDI

Однако такого постановления Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты, не существует.

В то же время в публикациях в соцсетях не уточняют, в какой именно больнице сделали фото "объявления", что свидетельствует о дезинформации.

Кроме того, не все мужчины в Украине являются военнообязанными, поэтому требование для всех иметь военный билет — абсолютно нелогично.

Скриншот поста Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Напомним, что народный депутат Украины Евгений Шевченко во второй раз распространил фейк о якобы убийстве парня работниками ТЦК в Белой Церкви.

Также российские СМИ распространяют в сети информацию о том, что Соединенные Штаты якобы позволили Украине применять HIMARS для ударов по России. Однако эта информация не соответствует действительности.