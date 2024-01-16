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Кулеба прокоментував російські фейки щодо американської зброї для України

16 січня 2024 07:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кулеба прокоментував російські фейки щодо американської зброї для України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спроби російських загарбників дискредитувати виділення військової допомоги Україні виявлялися фейками. Особливо це стосується чуток, що американська зброя потрапила в незаконний обіг в інших куточках світу.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє ABC News.

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Кулеба прокоментував російські фейки

"Кожна спроба Росії дезінформувати світ про передбачуваний витік або незаконний обіг американської зброї в інших частинах світу виявлялася фейком", — заявив міністр закордонних справ України.

Кулеба також наголосив, що вся військова допомога від США та партнерів буде використана для того, щоб в найкоротші терміни досягти перемоги України над Росією.

"Тож не вірте у фейки, а вірте в Україну", — додав глава МЗС України.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив свою думку щодо майбутніх виборів президента США та очікувань стосовно результатів цього голосування. Глава дипвідомства наголосив, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Нагадуємо, що до Києва сьогодні, 13 січня, з офіційним візитом прибув новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Як відомо, він зустрівся з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою та провів з ним спільну пресконференцію.

Дмитро Кулеба
фейки
військова допомога
Україна
Росія

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