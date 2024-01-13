Новий очільник французького МЗС зустрівся з Дмитром Кулебою

Міністри закордонних справ Франції та України Стефан Сежурне і Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

До Києва сьогодні, 13 січня, з офіційним візитом прибув новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Як відомо, він зустрівся з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою та провів з ним спільну пресконференцію.

Відео пресконференції опублікувала пресслужба МЗС України.

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Важливість візиту до України

За словами Дмитра Кулеби, те, що Стефан здійснив на новій посаді перший візит саме до України свідчить про "важливе місце України" у пріоритетах політики Франції.

"Важливо, що Стефан здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення. Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, і це теж свідчення важливого місця України у пріоритетах французької політики", — наголосив український міністр.

Що сказав франзуцький дипломат

Своєю чергою Стефан Сежурне заявив, що Франція готова посилювати можливості України виробляти зброю на нашій території.

"Росія сподівається, що Україна та її союзники швидко втомляться. Але ми запевняємо, що й надалі готові підтримувати стійкий спротив, який Україна чинить агресору. Франція залишатиметься пліч-о-пліч з Україною скільки потрібно", — запевнив французький дипломат.

Він додав, що Франція і далі продовжуватиме постачати зброю, артилерію, боєприпаси, системи протиповітряної оборони. За його словами, йому відомо, як українці шанують франзуцьку зброю.

"Ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій галузі", — наголосив Сежурне.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва вранці 13 січня. Це його перший закордонний візит на цій посаді.