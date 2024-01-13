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Новый глава французского МИД встретился с Дмитрием Кулебой

13 января 2024 16:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Новый глава французского МИД встретился с Дмитрием Кулебой
Министры иностранных дел Франции и Украины Стефан Сежурне и Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киев сегодня, 13 января, с официальным визитом прибыл новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Как известно, он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и провел с ним совместную пресс-конференцию.

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба МИД Украины.

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Важность визита в Украину

По словам Дмитрия Кулебы, то, что Стефан совершил на новой должности первый визит именно в Украину свидетельствует о "важном месте Украины" в приоритетах политики Франции.

"Важно, что Стефан совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения. Насколько мне известно, впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава совершает именно в Украину, и это тоже свидетельство важного места Украины в приоритетах французской политики", — подчеркнул украинский министр.

Что сказал французский дипломат

В свою очередь Стефан Сежурне заявил, что Франция готова усиливать возможности Украины производить оружие на нашей территории.

"Россия надеется, что Украина и ее союзники быстро устанут. Но мы уверяем, что и дальше готовы поддерживать стойкое сопротивление, которое Украина оказывает агрессору. Франция будет оставаться бок о бок с Украиной сколько нужно", — заверил французский дипломат.

Он добавил, что Франция будет продолжать поставлять оружие, артиллерию, боеприпасы, системы противовоздушной обороны. По его словам, ему известно, как украинцы уважают французское оружие.

"Мы настроены совместно усиливать возможности Украины производить системы вооружения на своей земле и готовы приходить к вам на помощь в этой области", — подчеркнул Сежурне.

Напомним, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев утром 13 января. Это его первый зарубежный визит на этой должности.

Дмитрий Кулеба
Франция
МИД
политики
дипломатия
Стефан Сежурне

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