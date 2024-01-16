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Кулеба прокомментировал российские фейки об американском оружии для Украины

16 января 2024 07:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кулеба прокомментировал российские фейки об американском оружии для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Попытки российских захватчиков дискредитировать выделение военной помощи Украине оказывались фейками. Особенно это касается слухов, что американское оружие попало в незаконное обращение в других уголках мира.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ABC News.

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"Каждая попытка России дезинформировать мир о предполагаемой утечке или незаконном обороте американского оружия в других частях света оказывалась фейком", — заявил министр иностранных дел Украины.

Кулеба также подчеркнул, что вся военная помощь от США и партнеров будет использована для того, чтобы в кратчайшие сроки добиться победы Украины над Россией.

"Так что не верьте в фейки, а верьте в Украину", — добавил глава МИД Украины.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свое мнение по поводу предстоящих выборов президента США и ожиданий относительно результатов этого голосования. Глава дипведомства подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что в Киев сегодня, 13 января, с официальным визитом прибыл новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурное. Как известно, он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и провел с ним совместную пресс-конференцию.

Дмитрий Кулеба
фейки
военная помощь
Украина
Россия

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