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Зеленский "обвинил" США в лишении украинских пенсионеров денег — опровергнут очередной фейк

20 января 2024 13:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский "обвинил" США в лишении украинских пенсионеров денег — опровергнут очередной фейк
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В российских пабликах ходят слухи, что Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в лишении украинских пенсионеров денег". Впрочем, это лишь враждебная манипуляция.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Очередной фейк о Президенте Украины

Согласно слухам, которые распространяются российские паблики, Зеленский якобы заявил, что Вашингтон несет ответственность за то, что пожилые люди в Украине не получат пенсии, а на совести стран Запада будет вымирание украинских пенсионеров из-за задержки финансовой помощи.

Именно такой нарратив активно тиражируют российские пропагандисты.

Что на самом деле сказал Зеленский

Кремлевские лжецы исказили слова Зеленского о "возможности задержки предоставления финансовой помощи Украине со стороны стран-союзников", прозвучавших во время его выступления на пресс-конференции для балтийских СМИ 11 января, установили расследователи StopFake.

"У нас больше 11 миллионов пенсионеров — много ли таких стран в Европе?… И вот когда задерживается финансовая помощь [от партнеров] для пенсий — поскольку мы не имеем права тратить предоставленные нам средства на оборонку и наших военных — тогда мы выдаем пенсионерам пенсии и в настоящее время не покупаем оружие и не обеспечиваем себе защиту", — сказал Зеленский.

При этом Президент не делал никаких обвинений в сторону США, стран Европейского Союза или других партнеров Украины.

Он четко объяснил, чем чревата задержка финансовой помощи, и именно на этом манипулировали вражеские "журналисты".

Ранее сообщалось, что попытки российских захватчиков дискредитировать выделение военной помощи Украине оказывались фейками. Особенно это касается слухов, что американское оружие попало в незаконное обращение в других уголках мира.

Напомним, что российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством тому они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.

Владимир Зеленский
США
война
фейки
Украина
пенсионеры

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