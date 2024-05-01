Зеленський звільнив генерала Вітюка з посади в СБУ

Генерал Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Президент України звільнив генерала Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Причини звільнення не уточнюються.

Відповідний указ був опублікований у середу, 1 травня.

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Відповідно до указу №257/2024, Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", — йдеться в документі.

Скриншот указу президента про звільнення Іллі Вітюка

Скандал з генералом Вітюком — що відомо

Варто зазначити, що раніше команда "Слідство.Інфо" провела аналіз декларації Іллі Вітюка і опублікувала розслідування стосовно його майна вартістю в мільйони, але в день публікації декларація несподівано зникла.

Пізніше виявилося, що журналісту Євгенія Шульгату з "Слідство.Інфо" намагалися вручити повістку представники Солом’янського ТЦК СП, діючи за вказівкою працівника силового відомства. Проте, коли журналіст почав записувати їхні дії на камеру, вони швидко пішли.

Згідно з наказом керівника СБУ Василя Малюка, Вітюка відправили виконувати службові обов’язки в бойовому підрозділі ДКІБ, який бере участь у оборонних діях і боротьбі з ворогом та його технікою на передовій разом з ЦСО "А" на час проведення слідства.