Зеленский уволил генерала Витюка с должности в СБУ

Генерал Илья Витюк. Фото: СБУ

Президент Украины уволил генерала Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Причины увольнения не уточняются.

Соответствующий указ был опубликован в среду, 1 мая.

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Увольнение Витюка

Согласно указу №257/2024, Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

Скриншот указа президента об увольнении Ильи Витюка

Скандал с генералом Витюком — что известно

Стоит отметить, что ранее команда "Слідство.Інфо" провела анализ декларации Ильи Витюка и опубликовала расследование относительно его имущества стоимостью в миллионы, но в день публикации декларация неожиданно исчезла.

Позже оказалось, что журналисту Евгению Шульгату из "Слідство.Інфо" пытались вручить повестку представители Соломенского ТЦК СП, действуя по указанию работника силового ведомства. Однако когда журналист начал записывать их действия на камеру, они быстро ушли.

Согласно приказу руководителя СБУ Василия Малюка, Витюка отправили исполнять служебные обязанности в боевом подразделении ГКИБ, участвующем в оборонных действиях и борьбе с врагом и его техникой на передовой вместе с ЦСО "А" на время проведения следствия.