Генерал Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту", — ЗМІ

Генерал СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Генерал СБУ Ілля Вітюк знімав на відео, як працівники спецпідрозділу "Беркут" розстрілюють мітингувальників. Цю інформацію підтвердив колишній начальник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк та Генпрокуратура.

Про це стало відомо з розслідування видання "Слідство.Інфо", оприлюдненого у четвер, 18 квітня.

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20 лютого 2014 року, під час "Революції Гідності" на вулиці Інститутській, співробітники "Беркута" відкрили вогонь по демонстрантах, вбивши 48 осіб та поранивши ще 80.

Ілля Вітюк на Майдані. Фото: Слідство.Інфо

На відеозаписі, опублікованому на YouTube, видно чоловіка в цивільному одязі, який знімає на мобільний телефон, як "Беркут" стріляє по протестувальниках. Журналісти звернулися до Генпрокуратури з питаннями чи ідентифікували цю особу, чи вона надала відео та, чи була допитана.

У відповіді на запит повідомляється, що особу, зафіксовану на відео, ідентифіковано як співробітника СБУ. Цю особу допитали як свідка, але вона не надала жодної інформації, яка б могла бути важливою для слідства.

Ілля Вітюк на Майдані. Фото: Слідство.Інфо

"Слідство.Інфо" також звернулося до Сергія Горбатюка за коментарем щодо допиту співробітника СБУ. Він підтвердив, що особу ідентифікували у 2019 році як Іллю Вітюка, оперативного співробітника СБУ. Вітюк не надав відео, стверджуючи, що його телефон було вкрадено, а відео видалено. Він також не впізнав жодного зі стрільців.

"Так, ми встановили цю особу в 2019-му, тоді ж і викликали на допит. Це Ілля Вітюк, на той час оперативний співробітник СБУ. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу "Беркут", він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, — він теж не впізнав", — заявив Горбатюк.

Він також зазначив, що Вітюка допитали лише у 2019 році, оскільки його особу було складно встановити, і він сам не звертався до слідчих протягом цих років, хоча це був його обов’язок.

Журналісти звернулися до СБУ за інформацією про участь Вітюка в подіях на Майдані.

Нагадаємо, що декларація генерала СБУ Іллі Вітюка раптово зникла із сайту після виходу розслідування про його статки.

Раніше ми писали, що голова СБУ відправив скандального генерала Вітюка на лінію фронту.